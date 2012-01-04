У Києві відновлять Храм Стрітення Господнього

За пропозицією фракції «БЮТ-Батьківщина» в Київраді у бюджеті столиці на 2012 рік передбачені кошти в сумі 4 млн. 560 тис. грн. на здійснення проектування відтворення об’єкта культурної спадщини – Храму Стрітення Господнього на Львівській площі.

Про це повідомила голова депутатської фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА, поінформували УНІАН у прес-службі фракції.

Депутат нагадала, що минулого року за вимогою фракції БЮТ в бюджеті Києва на 2011 рік також було передбачено 1 млн. грн. на розробку документації з відновлення церкви Стрітення Господнього, але кошти так і не були виділені.

«Чиновники пообіцяли, що цього року прикра ситуація не повториться. Ми, фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді, зі свого боку зробимо все від нас залежне для втілення цієї благої справи», - додала Т.МЕЛІХОВА.

Як повідомлялося, церква Стрітення Господнього була збудована Ярославом Мудрим, кілька разів перебудовувалася, аж поки не була знищена більшовиками у 1934 р. Офіційною причиною знесення церкви називають саме плани тодішньої влади реконструювати площу.

Відповідно до Указу Президента України від 2008 року, відбудова історичного Храму Стрітення Господнього повинна здійснюватися за кошти бюджету м. Києва.