Податкова дає "спрощенцям" три тижні

Підприємцям, які бажають із 1 січня працювати за спрощеною системою оподаткування, необхідно подати відповідні заяви до органів Державної податкової служби України (ДПСУ) до 25 січня 2012 року включно.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Згідно з повідомленням, за перший робочий день, 3 січня, свої заяви про перехід на «спрощенку» подали понад 30 тис. платників податків.

У прес-службі відомства також нагадали, що останній термін сплати єдиного податку за січень - 20 січня 2012 року.

Нагадаємо, з 1 січня ц.р. набув чинності закон про внесення змін до Податкового кодексу, що регламентує діяльність підприємців-«спрощенців».