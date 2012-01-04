Розпочалася реєстрація на ЗНО

1 січня 2012 року розпочато реєстрацію осіб, які виявили бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Як зазначається, реєстрація триватиме до 20 лютого 2012 року.

З детальною інформацією про порядок подання документів, необхідних для здійснення реєстрації, можна ознайомитися на сайтах Українського (http://testportal.gov.ua /) та регіональних центрів оцінювання якості освіти.