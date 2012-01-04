Повій з України затримали за вбивство в Ізраїлі

Слідство повідомило про розкриття вбивства відомого вченого Елі Лалуза, громадянина Франції, який працював і жив в Ізраїлі.

74-річний Лалуз, відомий хімік, був убитий тиждень тому в своїй квартирі в Тель-Авіві. Його тіло виявили при ліквідації пожежі. Поліція відразу припустила, що квартиру підпалили з метою приховати вбивство: на голові трупа було поліетиленовий мішок, а в ділянці грудної клітини кілька ножових поранень.



Слідча група затримала в Ашдоді двох жінок, громадянок України, які займалися, за даними поліції, проституцією й перебували в Ізраїлі нелегально. Разом з жінками було затримано двох чоловіків. Їх імена поки не розголошуються, - повідомляє Радіо Свобода.Метою вбивства Лалуза названо пограбування: з його квартири винесли приблизно 500 доларів і плазмовий телевізор.



За кілька днів до того, як була дозволена до публікації інформація про розкриття вбивства, в інтернеті з'явилося оголошення арабською мовою, підписане "Батальйон шахіда Хасана Техрані Мукдама". Автори стверджували, що єврейський вчений убитий бійцями цієї організації як помста за загибель одного з керівників іранської програми балістичних ракет - генерала Хасана Мукдама. Це далеко не перший випадок, коли ісламісти оголошують кримінальні інциденти в Ізраїлі своїми "акціями відплати", зауважує видання.