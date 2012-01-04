У Харкові пов'язали групу сутенерів

Працівники Управління по боротьбі з кіберзлочинністю і торгівлею людьми ГУ МВС України у Харківській області наприкінці грудня припинили діяльність у Харкові злочинної групи, які організували надання сексуальних послуг у так званих масажних салонах.

Про це повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Харківській області.

До злочинної діяльності причетні шестеро жителів Харкова віком від 25 до 44 років. Зловмисники орендували дві квартири, вербували дівчат і в Інтернеті пропонували їхні послуги клієнтам.

Слідчим управлінням ГУ МВС порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи у заняття проституцією), у рамках якої проведено обшуки в масажних салонах. В результаті обшуків вилучено 2 одиниці комп`ютерної техніки, грошові кошти в сумі 3 300 грн., копії особистих документів дівчат, які надавали сексуальні послуги.

Усі учасники злочинної групи заарештовані та утримуються у СІЗО-27 Харкова.