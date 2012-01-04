У Кременчуці жорстоко побили двох міліціонерів

У Кременчуці троє чоловіків жорстоко побили двох міліціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Відділ зв`язків з громадськістю Управління МВС України у Полтавській області.

Згідно з повідомленням, сьогодні близько опівночі до Крюківського райвідділу міліції Кременчука надійшло повідомлення від медсестри травмпункту 3-ї міської лікарні про надання медичної допомоги двом дільничним інспекторам міліції. За дорученням начальника УМВС Едуарда ФЕДОСОВА, на місце події одразу виїхала спеціальна комісія.

Під час проведення службової перевірки комісією було встановлено, що 3 січня близько 20.20 два 24-річні дільничні інспектори, лейтенанти міліції, перебуваючи на службі, поверталися з пункту охорони правопорядку до райвідділу. Рухаючись по вулиці Республіканській, в районі магазину «Супутник» правоохоронці побачили трьох хлопців, які поводилися протиправно, розпиваючи спиртні напої у громадському місці. З метою припинення правопорушення міліціонери підійшли до молодиків, представилися і роз`яснили, що вони порушують вимоги статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях). Чоловікам запропонували пройти в освітлене приміщення магазину для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

У магазині молодики раптово розпочали бити співробітників міліції і чинити опір. Двох правопорушників міліціонерам вдалося затримати, третій з місця події зник. Затриманими виявилися 22-річний і 23-річний місцеві жителі. Особу третього також встановлено. Тривають заходи щодо його затримання. Під час бійки обидва міліціонери одержали тілесні ушкодження у вигляді закритих черепно-мозкових травм, струсу головного мозку, забою обличчя тощо. Згідно з актами наркологічного огляду, міліціонери були тверезі, а нападники перебували у стані алкогольного сп`яніння.

Щодо молодиків прокуратура Кременчука порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу ушкоджень при виконанні ним службових обов`язків). Згідно з санкцією цієї частини статті, зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.