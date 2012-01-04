Труби горять: чоловік зі зброєю вимагав горілку у магазині

У Кіровограді працівники відділу Державної служби охорони при обласному управлінні МВС затримали 46-річного місцевого жителя, який скоїв розбійний напад на магазин, вимагаючи алкогольних напоїв.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

3 січня близько 22.00 в одному з магазинів обласного центру спрацювала «тривожна» кнопка. З’ясувалося, що невідомий, погрожуючи продавцям предметом, схожим на самопал, вимагав у них пляшки з алкоголем.

Оскільки нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння та втратив пильність, продавці скористалися засобами охоронної сигналізації, якими був обладнаний магазин. Правоохоронці затримали підозрюваного на місці події.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.187 (розбійний напад, поєднаний із погрозою застосування насильства), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.