Долар і євро на міжбанку йдуть угору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0350/8,0440, на 12:00 ціни виросли до 8,0570/8,0635 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2438/43, на 12:00 ціни підвищилися 0,2440/44. У Росії курс долар-рубль упав, і на 12:00 встановився на рівні 31,6700 (-0,1480).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні встановилися на рівні 1,3060/62, змінюючись у доволі вузькому діапазоні. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,4945/10,5150, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5140/10,5265.