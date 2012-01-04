Депутата, який вдарив дівчину і побив міліціонера, випустили

У Луганській області суд звільнив від покарання депутата Калинівської селищної ради Дмитра Л., який стріляв з рушниці у співробітників міліції в Стаханові в серпні 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, рішенням Стахановського міського суду від 28 грудня 2011 року Дмитра Л. визнано винним і засуджено за ст.342 ч.2 (опір працівникові правоохоронного органу) і ст.345 ч.2 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів на 4 роки позбавлення волі.

«Однак, відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України Д.ЛЯХОВА звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки», - йдеться в повідомленні.

Другого учасника інциденту також визнано винним і засуджено за ст.342 ч.2 і ст.345 ч.2 КК України на 3 роки позбавлення волі. Але його також відповідно ст.75 КК України звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки.

3 січня прокуратура подала апеляцію на рішення Стахановського міськсуду, в якій ставиться питання про відміну вироку у зв`язку з його м`якістю і невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину й особистості засудженого.

Як повідомляв УНІАН, інцидент стався в ніч з 3 на 4 серпня в Стаханові Луганській області, коли двоє співробітників ППС патрулювали місто. Вони помітили, що в розважальному комплексі компанія у складі семи чоловіків, серед яких був депутат селищної ради, приставала до дівчат. Коли дівчата обурилися, один з них вдарив жертву рукою по обличчю. Дівчата звернулися по допомогу до патрульних. Міліціонери зажадали припинити безчинства, але всі чоловіки напали на них і жорстоко побили. Співробітники ППС повідомили про хуліганів в Стахановський міськвідділ міліції. Міліціонери встановили місце проживання одного з нападаючих і направили до нього групу затримання. У його будинку перебували решта учасників інциденту. Вони почали стріляти в правоохоронців з мисливської рушниці. Двоє правоохоронців виявилися в лікарні з вогнепальними пораненнями ніг, ще двоє - зі струсом мозку, забоями і пошкодженнями грудної клітки.

Щодо депутата селищної ради, який стріляв з рушниці у співробітників міліції, прокурор області порушив кримінальну справу за статтями 345 ч.2, 342 ч.2 КК України.