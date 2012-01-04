Польський суд заарештував російського екс-прокурора – далі екстрадиція

Окружний суд міста Новий Сонч виніс рішення про арешт строком на 40 днів колишнього першого заступника прокурора Московської області Російської Федерації Олександра ІГНАТЕНКА для подальшої екстрадиції до Росії.

Про це кореспондента УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар Окружного суду міста Новий Сонч Богдан КІЯК.

"Суд застосував до затриманого арешт на 40 днів з моменту затримання, тобто до 9 лютого 2012 року", - сказав він.

Б.КІЯК зазначив, що суд виніс рішення про арешт О.ІГНАТЕНКА, оскільки він офіційно оголошений у всеросійський та міжнародний розшук та з травня минулого року переховується від правосуддя. За його словами, є реальні підстави підозрювати, що О.ІГНАТЕНКО міг залишити територію Польщі.

Прес-секретар суду зауважив, що колишній російський прокурор з 7 серпня 2011 року перебував у державах Шенгенської зони, зокрема й у Польщі, на підставі фальшивого паспорту громадянина Литви, виписаного на ім`я іншої людини.

Б.КІЯК додав, що О.ІГНАТЕНКА у суді захищав призначений польською владою адвокат.

Прес-секретар також повідомив, що, як правило, екстрадиція затриманого у Польщі підозрюваного у скоєнні злочину до країни, яка його розшукує, триває від 40 днів до 2 місяців.

Співрозмовник агентства зауважив, що російський екс-прокурор може оскаржити рішення про його арешт упродовж 7 днів у Краківському апеляційному суді.

Як повідомляв УНІАН, працівники польської служби безпеки ABW затримали О.ІГНАТЕНКА 1 січня на гірськолижному курорті Закопане, де він, за даними ЗМІ, зустрічався із своєю сім`єю.

Згідно з польським законодавством, рішення про екстрадицію приймає суд на підставі відповідної заявки, яку надсилає польська прокуратура за поданням країни, що оголосила людину у міжнародний розшук. Остаточне рішення про екстрадицію підозрюваного ухвалює міністр юстиції Польщі.

За даними російських ЗМІ, Слідчий комітет РФ у липні 2011 року оголосив у міжнародний розшук О.ІГНАТЕНКА, якого підозрюють у «кришувані» мереж підпільних казино у Підмосков’ї.

За версією слідства, О.ІГНАТЕНКО, якого звільнили з органів прокуратури у квітні минулого року, за сприяння діяльності нелегальним гральним закладам взяв хабар у розмірі близько 1,5 млн. доларів.