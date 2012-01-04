Помер Віталій Рева

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття у зв`язку зі смертю президента Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Віталія Реви.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

За інформацією ТСН, В.Рева помер сьогодні після важкої хвороби.

У грудні 2011 року засновник керівник ВААП з 1998 року, подав у відставку за станом здоров`я.

В.Рева народився в 1938 році, був народним депутатом України першого скликання, заслужений працівник транспорту України, Академік Транспортної академії України, член колегії Державтотрансадміністрації та Головавтотрансінспекції, член Ради підприємців при Кабінеті міністрів та громадської колегії Укравтодору.