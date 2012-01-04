На сміттєзвалищі знайшли тіла двох жінок з різаними ранами

На Прикарпатті за фактом вбивства двох жінок, тіла яких знайшли на сміттезвалищі, порушено кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, сьогодні, 4 січня, у чергову частину Тисменицького райвідділу міліції надійшло повідомлення зі спецкомбінату «Івано-Франківськсміттєзвалище» про те, що працівники підприємства на території сміттєзвалища поблизу села Рибне у побутових відходах виявили труп жінки з тілесними ушкодженнями.

На місце події негайно виїхали начальник УМВС України в Івано-Франківській області Василь ВАРЦАБА, прокурор Івано-Франківської області Олександр КАЛІФІЦЬКИЙ, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти. При огляді трупа судмедексперти констатували, що смерть жінки настала внаслідок різаної рани на шиї.

У ході огляду місця події працівники міліції виявили під побутовими відходами ще один труп жінки - теж з різаними ранами на тілі.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого п. 1 ч.2 статті 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство двох і більше осіб»).

Міліція здійснює першочергові оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб загиблих та осіб, причетних до вчинення цих злочинів.