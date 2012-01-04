За побиття рибалок екс-голові району дали п'ять років умовно?

Першотравневий районний суд Чернівців завершив розгляд кримінальної справи стосовно колишнього голови Заставнівської райдержадміністрації Михайла БОЙЧУКА та чотирьох його спільників за обвинуваченням у тортурах рибалок на приватному ставку в Заставні.

Як повідомляє чернівецька газета «Час»,М.БОЙЧУКА визнано винним і засуджено до п’яти років позбавлення волі – умовно.

Брат і зять М.БОЙЧУКА також відбуватимуть покарання у вигляді 5 років умовного засудження. Одного з охоронців ставка засудили до 5,5 року ув’язнення, а іншого — до 6,5 років.

У прокуратурі Чернівецької області місцевим ЗМІ вирок не підтверджують. Як повідомив газеті «Молодий буковинець» прес-секретар відомства Олександр ЛЕБІДЬ, «прокуратура відправила офіційний запит до Першотравневого районного суду з приводу отримання копії вироку у цій кримінальній справі. Після отримання копії буде розглянуто питання про законність чи незаконність його винесення».

Як повідомляв УНІАН, колишній голова Заставнівської РДА М.БОЙЧУК у квітні цього року разом з родичами та охоронцями на приватному ставку жорстоко побили чотирьох рибалок. Під час обшуку у будинку М.БОЙЧУКА слідчі знайшли вогнепальну зброю.

Кримінальна справа проти колишнього голови Заставнівської РДА М.БОЙЧУКА була порушена обласною прокуратурою за ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень), ч.2 ст.127 (катування), ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, та за обвинуваченням ще чотирьох його спільників у вчиненні злочинів, передбачених ст.27, ч.2 ст.365, ч.2 ст.127 КК України.

За словами потерпілих рибалок Василя СЛОБОДЯНА, І.АБРАМОВИЧА та Миколи МИХАЙЛЮКА, охоронці ставка на чолі з М.БОЙЧУКОМ били їх бітами то тілу, приковували кайданами до бетонних стовпів, погрожували вбити і опустити тіла на дно ставка, «щоб погодувати риб», а також стріляли з рушниць у повітря, давши заляканим людям три хвилини, щоб утекти.

Під час судового слідства четверо обвинувачених у побитті рибалок дали свідчення, згідно з якими потерпілі нібито першими накинулися на охоронців ставка і виникла бійка. Причому, за словами підсудних, М.БОЙЧУК участі у конфлікті не брав, він отримав удар у груди від одного з рибалок, впав у болото, а з ноги випав протез, «адже він інвалід без ноги». Зять М.БОЙЧУКА, орендар ставків, мав зареєстровану п’ятизарядну рушницю і вистрелив, щоб «налякати рибалок», які нібито напали на брата М.БОЙЧУКА. Охоронці ставка, які мали в руках дерев’яні біти, за їхніми словами, теж відбивалися від рибалок, але хто кого бив, не бачили, бо було темно.

У грудні минулого року під час судового слідства головуючий суддя Ігор ІЩЕНКО повідомив, що до суду від потерпілих надійшли завірені у нотаріуса письмові заяви, в яких йдеться про те, що «підсудні відшкодували їм завдані збитки, й претензій до них рибалки не мають». Також до суду звернулися з листом на підтримку колишнього голови Заставнівської РДА та його родини 1355 мешканців міста Заставни, які характеризували його як доброго господарника та благодійника, який допомагає малозахищеним землякам. Вони просили суд взяти це до уваги при винесенні вироку у справі. Аналогічне звернення надійшло й з одного із сіл Заставнівського району, звідки родом колишній чиновник.