Криваве пограбування банку у Донецьку: 23-річна менеджер була вагітною

У головному офісі «ПриватБанку» в Донецьку в траурних рамках виставили фото загиблих, а донеччани приносять до відділення квіти. Про це пише газета "Сегодня".

У 32-річної керуючої відділенням банку Олени Атачкіної залишилася півторарічна донька Софія. «Сонечка була довгоочікуваною дитиною - вони з чоловіком Миколою мріяли про дітей. Олена родом з Шахтарська, у неї ще залишилися мама і сестра», - розповіли виданню колеги Атачкіної.

Банкіри з великою теплотою відгукуються про загиблих - клієнт-менеджера 23-річну Тетяну Шевцову і 27-річну Олену Гініятулліну. Причому Тетяна Шевцова, за даними «Сегодня», була вагітною. 27-річна касир Тетяна Бурцева тільки цього року закінчила торговельний університет, а 45-річного охоронця Вадима Бондаренка в «Приваті» характеризують як чесну і чуйну людину.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня в центрі Донецька було пограбовано відділення ПриватБанку, в результаті нальоту злочинців убито 5 осіб.