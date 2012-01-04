У Ялті депутат погорів на хабарі

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу проти затриманого сьогодні в.о. голови Фонду комунального майна міської ради Ялти за підозрою в отриманні 15 тисяч доларів хабара.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури.

«Депутат міськради затриманий за підозрою в отриманні шляхом здирства 15 тисяч доларів за видачу дозволу на реконструкцію будівлі в Ялті. Всього ж за позитивне вирішення питання він вимагав 30 тисяч доларів», - йдеться в прес-релізі.

Справу порушено згідно з ч. 2 ст. 15 і ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.