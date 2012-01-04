В Одесі пожежники більше години гасили житловий будинок: є жертви

В Одесі, в будинку №24 на вулиці Тираспольській, в результаті пожежі одна людина загинула, ще одна дістала опіки.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв`язків з громадськістю Головного управління МНС в Одеській області, пожежа сталася сьогодні опівдні.

«Труп власника квартири був знайдений одним з рятувальників, коли вдалося погасити вогонь, який раптово спалахнув у будинку, полум`я якого охопило площу 60 квадратних метрів», - уточнили в управлінні МНС.

Чотири пожежні підрозділи більш як годину гасили вогонь, який швидко розповсюджувався по легкозаймистих перекриттях будинку старої забудови.

З палаючої будівлі було евакуйовано 14 мешканців, одного з постраждалих госпіталізовано з опіками другого ступеня.

Фахівці встановлюють причини виникнення пожежі.