У відділі міліції повісився затриманий

В ізоляторі тимчасового тримання Нікопольського міськвідділу міліції помер затриманий, який намагався вчинити самогубство.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Дніпропетровській області, сьогодні о 16.00 під час прогулянки у дворі ізолятора тимчасового тримання Нікопольського МВ раніше засуджений 51-річний місцевий мешканець, затриманий за підозрою у вбивстві співмешканки, вчинив спробу самогубства.

Він поскаржився на погане самопочуття та попросив наглядача викликати йому лікаря. Поки правоохоронець телефонував до лікарні, затриманий, відірвавши внутрішню підкладку від поясу штанів, прив’язав її за віконні грати та накинув зашморг на шию.

Правоохоронці, побачивши це через систему відеоспостереження, негайно витягли самогубця із зашморгу та викликали швидку.

Чоловіку було зле, та через деякий час у присутності медиків він помер. Попередня причина смерті - серцевий напад.

За цим фактом проводиться службова перевірка.