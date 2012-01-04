У Польщі викрили велику групу контрабандистів

Організована громадянами Польщі злочинна група за три роки доставила до Великої Британії 3,6 млн. пачок контрабандних цигарок з України та Росії на суму понад 6 млн. доларів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Окружної прокуратури у Гожові-Вєлькопольському, яка передала матеріали справи до суду.

Члени злочинної групи, до складу якої входило 42 особи, купували у Польщі цигарки, які перед цим нелегально були доставлені з України та Російської Федерації, потім їх ховали у вантажівках, що перевозили пиво, безалкогольні напої та борошно.

Збитки від діяльності цієї злочинної групи склали понад 9 млн. доларів. Слідчі заарештували майно та готівку зловмисників на 4 млн. доларів.

Прес-секретар прокуратури Даріуш ДОМАРЕЦЬКІ сказав кореспонденту УНІАН у Польщі, що серед звинувачених немає громадян України.

За його словами, це одна з найбільших злочинних груп, виявлених правоохоронцями Польщі за останнє десятиріччя.