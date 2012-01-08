Кінокритики назвали кращий фільм року

Американська версія

Кращимфільмомрокуза версієюНаціонального товариствакінокритиківАмерики (National Society of Film Critics,NSFC) стала "Меланхолія" (Melancholia) ЛарсафонТрієра, повідомляєтьсявнеділю насайті асоціації.



АмериканськікінокритикивизналитакожКірстен Данстгідноюпреміїзакращужіночуроль року.



КращимакторомпроголосилиБредаПітта(Brad Pitt), уякого вийшлодва фільми- "Людина, яка змінилавсе" (Moneyball) і "Древожиття" (The Tree of Life).ОстаннякартинасталапереможцемКаннськогофестивалю,однак їїшансина "Оскара"чи "Золотийглобус" вкраймалі.



Натомість другузірку "Древажиття",ДжессікуЧестейн(Jessica Chastain), американськікінокритикивизналигідноюпреміїзакращудругоряднужіночуроль.АналогічнийчоловічийпризвіддалиАльбертуБруксу(Albert Brooks) занагороджений утому жКанніфільмНіколасаВіндінгаРефн"Драйв" (Drive).



Національне товариствокінокритиківзаснованевНью-Йоркув 1966році і включаєпонад 60рецензентівпровіднихвиданьАмерики, зазначаєРІА "Новости".

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