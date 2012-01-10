У Львові накрили підпільний кінотеатр

У Львові правоохоронці викрили діяльність спеціалізованого підпільного кінотеатру (перегляд здійснювався з автомобілів), де за допомогою високотехнологічного обладнання здійснювалося публічне транслювання контрафактних повнометражних кінофільмів.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, на вулиці Княгині Ольги, 95, у Львові приватним підприємцем, у порушення вимог Закону України „Про авторське право та суміжні права”, на автостоянці торгівельного комплексу „Марк” щовечора здійснювалася трансляція повнометражних фільмів на екран шириною понад 15 метрів.

Щоденний дохід підприємця від діяльності підпільного кінотеатру становив понад 500 грн.

Правоохоронцями було вилучено проектор, декодер, ретранслятори звуку, флеш-карти із записами контрафактних фільмів.

Порушено кримінальну справу за ст. 176 ч.1 Кримінального кодексу України (порушення авторського права і суміжних прав).