Міліціонер вдався на Хрещатику до автомата Калашникова (фото)

Співробітник МВС України тримає під прицілом на асфальті перехожого. За словами свідків інциденту, чоловік звернувся до співробітника міліції і у відповідь дістав удар автоматом в обличчя. Після того як зібрався натовп міліціонер сів у машину і залишив місце події. Свідки інциденту викликали медиків і надали першу допомогу потерпілому. Про те, що трапилося поінформований з проханням прокоментувати і дати відповідь начальник головного управління МВС України в Києві Віталій Ярема, а також співробітники центру громадських зв`язків столичного главку міліції. Триває з`ясування обставин інциденту.

Фото Олександра Синиці