У Тернополі планують чемпіонат діаспори з футболу

У Тернополі з нагоди Євро-2012 планують провести чемпіонат світу з футболу серед українських емігрантів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН міський голова Сергій НАДАЛ, з відповідною пропозицією до мерії звернулася громадська організація українських емігрантів у Канаді «Четверта хвиля».

«Ми радо погодилися на таку ініціативу. Адже цікаво буде зібрати емігрантів з різних континентів на такий турнір. Наразі вивчаємо, як втілити цей проект», – сказав міський голова.

Заплановано, що окрім тих команд, які зможе залучити на турнір «Четверта хвиля», міська рада запросить команди із міст-побратимів Тернополя.

Також керівництво міста розраховує на українську діаспору у Сербії, яка є досить активною і представники якої уже неодноразово приїжджали на Тернопільщину.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Тернопіль було включено в офіційний каталог УЄФА як місто, де зможе тренуватися одна із команд-учасниць Євро-2012.