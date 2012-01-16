15 січня в Івано-Франківську розпочався фестиваль духовної музики «Від Різдва до Великодня».

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківському міськвиконкомі, фестиваль проходить у приміщенні обласного художнього музею, яке колись було храмом, збудованим засновником міста графом Потоцьким. Організатори стверджують, що атмосфера й акустика колишнього костелу якнайліпше підходять для духовного співу. Тут щонеділі, аж до свята Воскресіння Христового, виступатимуть хори та ансамблі. Всього запрошено до участі у фестивалі понад 30 духовних і світських колективів.

За словами начальника Управління культури Івано-Франківського міськвиконкому Мирослава ПЕТРИКА, особливістю фестивалю є те, що він присвячений 120-річчю від дня народження патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого.

З 15 січня по 17 квітня 2012 року щонеділі та у релігійні свята в обласному художньому музеї жителі та гості Прикарпаття матимуть змогу ознайомитися з кращими зразками місцевого храмового співу.

Заключний гала-концерт фестивалю духовної музики відбудеться у дні Великодніх свят, 17 квітня, на площі Ринок.