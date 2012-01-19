Гостиний двір у Києві виключили із списку пам'яток архітектури

Будівлю Гостинного двору в Києві виключено зі списку пам'яток архітектури Української РСР, оскільки вона не містить предмету охорони і не може бути пам'яткою.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві культури України.

У міністерстві пояснили, що в 2011 році на замовлення АТЗТ «Укрреставрація» фахівці Українського державного науково-дослідного і проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація» провели наукове дослідження з визначення історико-культурної цінності будівлі Гостинного двору в Києві.

«Висновком наукової експертизи фахівців інституту, затвердженим відповідним рішенням президії науково-методичної ради з питань реставрації і реконструкції історичного середовища Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, констатовано: сучасна будівля Гостинного двору не відповідає жодним критеріям, визначеним у пункті 10 постанови КМУ від 27 грудня 2011 року №1760, тобто не містить предмету охорони і не може вважатися пам'яткою. Крім того, вона не підлягає державній реєстрації на підставі ч.2 ст.13 Закону України «Про охорону культурної спадщини» (як сучасна споруда, створена за старовинними проектами або науковими реконструкціями)», - йдеться в повідомленні міністерства.

Даний висновок затверджено на засіданні науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України 23 листопада 2011 року.

При цьому інформації про плановану реконструкцію чи перепрофілювання даної будівлі в Мінкультури не надходило.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів своєю постановою №1380 від 15 серпня 2011 року виключив зі списку пам'яток архітектури Української РСР, які перебувають під охороною держави, будівлю Гостинного двору (охоронний номер 872) на Контрактовій площі, 4 в Києві.

Довідка УНІАН. Згідно з Вікіпедією, Гостинний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі в Києві, споруджений в 1809 році замість старого двору (збудованого в 60-і роки XVIII ст. за проектом архітектора Івана Григоровича-Барського).