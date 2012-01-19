У деяких областях України під час реєстрації дітей матері масово не вказують батька, щоб одержувати допомогу для жінок, які самі виховують дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це уповноважений Президента України з прав дітей Юрій ПАВЛЕНКО заявив сьогодні на брифінгу після колегії Херсонської облдержадміністрації.

Також Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що Херсонська область входить до трійки лідерів серед областей, в яких зареєстровано найбільшу кількість дітей без встановленого батьківства. За його словами, в 2011 році у області були зареєстровані 12 тис. дітей, які офіційно не мають батька.

«Чомусь в південному регіоні, у Херсонській, Миколаївській і Кіровоградській областях реєструється найбільша кількість дітей, у яких матері при народженні не вказують батька. Фактично, кожна третя дитина на Херсонщині – наполовину сирота! Це дуже висока цифра», — сказав він.

На думку Ю.ПАВЛЕНКА, матері спеціально не вказують батька дитини, щоб одержувати допомогу.

«Це штучне явище, оскільки матері-одиначки одержують виплати на дитину - по 130 грн. на місяць. Тому вони масово починають реєструвати дітей без батька. І ніхто не думає, що надалі дитина втрачає набагато більше», - відзначив Ю.ПАВЛЕНКО.

Крім того, уповноважений Президента з прав дитини підкреслив, що в Херсонській області на сьогодні найбільша кількість багатодітних сімей.

«Сьогодні кожна 10-та дитина у Херсонській області виховується в багатодітних сім'ях, - це найвищий показник в країні. Такими результатами можна пишатися. Тому, чим точніше ви знатимете, скільки у кожній сім'ї дітей, які у них потреби, які проблеми, тим більше ефективною буде ваша робота», - підкреслив він.

Окремо Ю.ПАВЛЕНКО відзначив питання боротьби з дитячою злочинністю, яка в 2011 році зросла в Херсонській області на 4,5%.

«Злочини, скоєні студентами ПТУ за минулий рік, зросли на 145%, школярами і студентами - на 120%. Це поганий сигнал, на який необхідно реагувати», - підкреслив Уповноважений Президента України з прав дитини.

18-19 січня Ю.ПАВЛЕНКО і керівник Управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини Людмила ВОЛИНЕЦЬ здійснюють інспекційну поїздку до Херсонської і Миколаївської областей.