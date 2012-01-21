Новий міністр: без мільярдів МВФ можна обійтися, але потрібен імідж

Україна знаходиться в переговорному процесі про відновлення програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це заявив міністр фінансів України Валерій ХОРОШКОВКІЙ в п'ятницю в інтерв'ю телеканалу «Інтер».



«Ми перебуваємо в переговорному процесі про відновлення співпраці (з МВФ - УНІАН)», - сказав В. ХОРОШКОВСЬКИЙ.



За його словами, остаточна дата візиту до Вашингтона для проведення переговорів ще не визначена. Завданням візиту є поновлення програми співробітництва та «отримати кредит, якщо це можливо, перш за все, в рамках тієї програми, яка була підписана раніше, у нас там залишилося близько 10 млрд. дол».



В. ХОРОШКОВСЬКИЙ поділяє впевненість прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА в тому, що Україні може обійтися власними коштами, але співпраця з МВФ він вважає необхідним для підтримання іміджу країни на ринку запозичень.



З приводу одного з основних вимог МВФ для продовження співпраці - підвищення ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненерго,

міністр вважає на сьогодні це передчасним. Такі дії можуть привести до збільшення обсягу неплатежів.



В. ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що нині в цій ситуації «більше політики, ніж економіки», а основним є не питання підвищувати або не підвищувати ціни на газ, а збалансованість Нафтогазу. Але, навіть у випадку, якщо стане питання про підвищення тарифів, то потрібно визначити систему компенсації тим верствам населення, які не зможуть платити за такими тарифами.



Міністр також зазначив, що параметри прийнятого держбюджету на 2012 рік узгоджені з МВФ, але не виключив можливість перегляду чинного документа в разі збільшення його дохідної частини і зміни ціни на імпортований російський газ. Потенціал збільшення надходжень від податків В. ХОРОШКОВСЬКИЙ бачить в публічності компаній і їх котирування на відкритих біржах, від митних платежів - боротьба з контрабандою.