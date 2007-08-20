У Лук`янівському СІЗО ще один покійник

Четверта смерть за неповних два місяці зареєстрована в Лукьянівській в`язниці: там помер черговий підслідний — К., 1973 року народження.

Даний факт, про який газеті "Сегодня" повідомили в Міжнародній лізі захисту прав громадян України, підтвердили в столичному міліційському главку, вказавши, що громадянин був уродженцем Вінницької області, арештованим Білоцерківським районним судом і доставленим в СІЗО-13.

У Шевченківському райуправлінні внутрішніх справ, чиї співробітники виїжджали на місце події, вказали, що "смерть К. була природною, і криміналу не містить".

Як раніше повідомляла "Сегодня", 5 липня в Лук`янівському СІЗО був задушений Олег Орлов, фігурант резонансної справи про нелегальні постачання партій зброї за кордон, 13 липня від рук сусіда по камері загинув Олег Постников, а 12 серпня (нібито від виразки, що спростовував правозахисник Едуард Багіров) помер Валерій Нікітін. По перших двох випадках були порушені кримінальні справи, але результатів поки не оприлюднили, по третьому призначена перевірка. Як газеті вдалося дізнатися в прокуратурі Києва, прізвище четвертого небіжчика — Каращенко С.Д.