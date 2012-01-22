Севастополь перейде на сонячну енергію

У Севастополі стартував проект «Енергія Сонця - вибір Севастополя».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в суботу повідомив перший заступник голови міської держадміністрації Сергій САВЕНКОВ.

За інформацією віце-губернатора, організатори проекту планують вирішення енергетичних проблем за рахунок заміщення традиційної енергетики альтернативними і відновлювальними джерелами. При цьому основний наголос передбачається зробити на високий потенціал сонячного випромінювання. Мета проекту - сприяти розповсюдженню поновлюваної енергетики за допомогою реалізації комплексної пілотної ініціативи в Севастополі.

Як додав С.САВЕНКОВ, основними компонентами проекту є розробка, узгодження і ухвалення міської програми стимулювання відновлювальних і альтернативних джерел.

Проект здійснюється за підтримки Фонду Східна Європа в співпраці з Севастопольською міською державною адміністрацією, Агентством регіонального розвитку і залучення інвестицій «Фонд «Севастополь», Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Посольством Фінляндії в Україні, Агентством з міжнародного розвитку США, Північною екологічною фінансовою корпорацією.

Разом з тим, за словами С.САВЕНКОВА, даний проект – «лише частина розгорнутої владою міста роботи з пошуку альтернативних джерел енергопостачання, які повинні бути задіяні вже протягом року».

«Стрімко зростаючі ціни на енергоносії, а також фактична монопаливність центральної системи теплопостачання несуть загрозу енергетичній безпеці регіону», - сказав чиновник.

На його думку, уникнути надзвичайних ситуацій можливо за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій і за рахунок заміщення природного газу іншими енергоносіями. При цьому, зауважив він, «основний наголос передбачається зробити на високий потенціал сонячного випромінювання».