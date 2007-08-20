У Севастополі Олександр Абдулов після поневірянь по лікарнях потрапив до реанімації

На зйомках нового фільму в Криму у популярного російського актора несподівано відкрилася виразка шлунку.

Олександра Абдулова доставили до лікарні прямо із знімального майданчика і зробили екстрену операцію. Зараз лікарі роблять все можливе, щоб зберегти життя актора.

У 1-у міську лікарню Севастополя Абдулова привезли на кареті "швидкої допомоги" з Балаклави, де він знімав свій новий фільм. Спочатку його доправили у місцеву клініку, але там артистові відмовилися робити операцію, і страждаючого від сильного болю Абдулова екстрено привезли до Севастополя, повідомляє “Сегодня”.

Лікарі приймального відділення клініки визнали, що, актор був в дуже важкому стані. "Він скаржився на сильний біль у області живота, - повідомили в балаклавскій лікарні. - Але після обстеження ми ухвалили рішення відправити його до центральної лікарні Севастополя, де йому повинні були надати професіональнішу допомогу".

У 1-ій міській лікарні Абдулова одразу ж почали готувати до операції. По визнанню фахівців, будь-яке зволікання могло коштувати акторові життя. "Операція з видалення проривної виразки пройшла добре, - повідомив лікар приймального відділення Світлана Максимова. - Зараз Абдулов знаходиться в реанімаційному відділенні в окремій палаті. З ним поряд сидить його дружина Юлія".