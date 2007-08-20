У відомстві Рудьковського знову вагони зійшли з рейок

У Запорізькій області зашли з рейок 4 вагони вантажного потягу.

Інформацію про НП, що сталася увечері 18 серпня, сьогодні агентству УНІАН офіційно підтвердили в Запорізькому теруправлінні МНС.

"Дійсно, 18 серпня о 16.08 на одноколійному перегоні залізниці "Пологи-Запоріжжя" (Оріхівський район) між станціями "Обща" і "Оріхівська" відбулося сходження з рейок 4 вагонів вантажного складу 2701, що слідував від станції Маріуполь до станції Кривий Ріг", - повідомили в управлінні МНС. Вантаж не постраждав: 4 вагони, що зійшли з рейок, були порожніми.

Відновити сполучення на ділянці між станціями "Обща" і "Оріхівська" вдалося до 23.55 18 серпня (у 23.48 всі 4 вагони краном були знов встановлені на рейки і о 23.55 відправлені до станції "Обща"), зазначили в управлінні МНС.

У результаті майже на 2 години був затриманий в дорозі пасажирський потяг №198 "Бердянськ-Москва".

За даними Запорізького теруправління МНС, причини сходу вагонів з рейок поки однозначно не встановлені.