ДТП у Сімферополі: 11 поранених

11 чоловік дістали травми різного ступеня тяжкості в результаті дорожньої аварії, що сталася в Сімферополі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, 19 серпня о 22.50 автомобіль «Форд Транзит-300», рухаючись другорядною дорогою, не дав переваги в русі та врізався в мікроавтобус «БАЗ-2215 СПГ, що їхав головною дорогою».

В результаті ДТП травми одержали три пасажири «Форда» (дві жінки і чоловік – жителі Ялти), а також водій і сім пасажирів мікроавтобуса (одна пасажирка – жителька Одеси, решта – кримчани). У більшості пасажирів мікроавтобуса - струси головного мозку і закриті черепно-мозкові травми.

За даними ДАІ, минулої доби в Криму сталося 17 ДТП, в яких одна людина загинула і 40 були травмовані.