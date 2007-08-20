На трасі Гадяч-Миргород перекинувся автобус: 20 пасажирів - у лікарні
11:01, 20 серпня 2007Суспільство
891
ПАЗ зіткнувся з ГАЗом
Вчора о 16.00 у Полтавській області на 13-му кілометрі автодороги Гадяч-Миргород поблизу с.Сари автомобіль „ГАЗ-САЗ-3507” зіткнувся з рейсовим автобусом „ПАЗ-672М”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок зіткнення автобус перекинувся. Водія і 20 пасажирів автобуса, серед яких діти 2000 та 2006 років народження, з тілесними ушкодженнями доставлено до Гадяцької райлікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter