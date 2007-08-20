Золушка, Медуля, Ерос, Сервер - як називають українських дітей

Серед імен, якими називали в Україні дітей при реєстрації народження, найпопулярнішими впродовж першого півріччя 2007 року були близько 30.

Про це повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ з посиланням на статистику органів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції.

Зокрема, за словами міністра, у першому півріччі поточного року популярними були 15 жіночих: Анастасія, Анна (Ганна), Софія, Марія, Дар’я (Дарина, Дарія), Єлизавета, Катерина, Вікторія, Аліна, Вероніка, Кристина (Христина), Юлія, Олександра, Валерія, Діана. А також 15 чоловічих: Олександр, Максим, Владислав, Дмитро (Дмітрій), Артем, Іван, Ілля, Микита (Нікіта), Данило (Данііл, Данил), Кирило (Кірілл), Андрій, Єгор, Володимир, Богдан, Назар.

При цьому, зазначив міністр юстиції, імена Анастасія, Анна, Софія, Єлизавета, Марія, Катерина, а також Олександр, Максим, Владислав та Дмитро – очолили рейтинг популярності практично в усіх регіонах України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, аналіз тенденцій 2007 року щодо присвоєння імен показує, що протягом першого півріччя дітей часто називали ім’ям, яке відповідало дню янгола. Також мотивом для обрання імені дитини ставала сімейна традиція, за якою сина або доньку називали іменем батька, діда, матері чи бабусі.

Основу імен, що присвоювалися новонародженим з початку поточного року, становили також імена християнського календаря, традиційні імена, та імена, успадковані від попередніх поколінь.

На основі національних традицій називали немовлят практично в усіх областях. При цьому, повідомив міністр, органи кримської юстиції відзначили тенденцію в сім’ях, де батьки належали до двох національностей – татарської та слов’янської. При реєстрації дитині в таких сім’ях присвоювалося переважно татарське ім’я.

Іноземні імена склали близько 20% серед імен, якими нарікалися новонароджені українці.

Так, повідомив міністр, в західноєвропейських мовах часто запозичувалися такі чоловічі імена, як Роберт, Ерік, Генріх, Фелікс, Крістіан, Альфред, Рональдо, Оскар, Вільям, Стівен, Домінік, Рауль, Герман, Еміль, Анрі, Арман. Жіночі - Емілія, Сільвія, Агата, Моніка, Ніколь, Патриція, Ванесса, Франческа, Кароліна, Люсі, Ізабелла, Евеліна, Лоліта, Сабіна, Шарлота, Паула, Ненсі, Луїза, Віолетта, Домініка, Католіна, Аніта, Ізабелла, Каміла, Рената, Саманта.

Спостерігається тенденція повернення до російських особистих імен, таких як Варвара, Поліна, Аріна, Іван, Ніколай, Мирон, Макар, Родіон, Акім.

Серед імен, якими нарікалися немовлята з початку року, традиційно зустрічалися також чимало східних імен, що пояснюється проживанням в Україні великої кількості національних меншин. Зокрема, дівчаток нарікали такими іменами, як Аміна, Лейла, Гюнай, Саліма, Гюлшура, Санамжан, Халіджа, Гульнар. Хлопчиків - Хан, Абдул-Рахім, Сімбат, Самір, Тигран, Хусейн, Радж, Ібрагім, Ізмаїл, Карім, Омар, Азер, Зіяд, Катран, Шота.

Територіальні органи юстиції, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, відзначають також зростання кількості застарілих імен. Зокрема, у Харківській області таке зростання охарактеризували як значне. Серед застарілих імен, якими немовлят реєструють найчастіше, чоловічі - Захарій, Лука, Любомир, Радомир, Єлисей, Феодор, Іоан, Матвій, Лаврентій, Макар, Савелій, Борислав, Аристарх, Лучезар, а також жіночі - Аполлінарія, Іулінарія, Мстислава, Злата, Соломія, Роксолана, Марфа. Крім того, у Луганській області відзначають тенденцію присвоєння немовлятам імен, поширених в 50-70-ті роки. Наприклад, Уляна, Анфіса, Василина, Степан, Тимофій.

Все більше популярним в Україні, за словами міністра юстиції, стає присвоєння подвійних імен, складовою яких є імена Єва, Марія, Анна, Тереза, Софія.

Часто також батьки звертаються до жіночих імен, утворених від чоловічих: Павла, Василина, Іванна, Олександра, Богдана, Руслана.

Все частіше новонародженим дітям батьки присвоюють біблійні імена – Адам, Єва, Мойсей, Давид, Каїн, Самуїл, Лука, Аврам, Рувим, Рахіль, Сара, Магдалина, Єсфірь. Особливо цю тенденцію відзначають органи юстиції Закарпатської та Рівненської областей.

Спостерігається також тенденція зростання кількості імен, що належать героям популярних телесеріалів або зіркам естради, історичним, міфічним персонажам або книжковим героям. Зокрема, Жасмин (Жасмін), Аріанна, Афіна, Аврора, Одісей, Офелія, Тімерлан (Тамерлан), Чингіз, Дарій, Діонісій, Клеопатра, Есмеральда.

Разом з тим, відзначив О.ЛАВРИНОВИЧ, спостерігається тенденція до різкого зниження імен, популярних у 80-90-ті роки. Зокрема, таких як Сергій, Леонід, Григорій, Георгій, Ярослав, Михайло, Василь, Валентин, Віктор, Світлана, Наталя, Оксана, Ірина, Галина, Олена, Ольга, Любов, Ніна, Лідія, Надія, Лариса, Ярослава, Майя, Ляля. Як не дивно, з огляду на кількість дітей, що були названі цими іменами у попередні десятиліття, сьогодні вони поступово переходять у категорію рідкісних, зазначив міністр.

Існують певні традиції щодо поширеності імен і в регіональному розрізі. Наприклад, якщо імена Назар, Богдан, Данііл та Остап є в десятці найпопулярніших імен в цілій низці областей, переважно західних та центральних, то, наприклад, в Одеській області ці імена органи юстиції згадують серед рідкісних. Ім’я Тарас набуло значного поширення в Миколаївській, Житомирській, Івано-Франківській областях, проте згадується серед рідкісних в Дніпропетровській області. І якщо ім’я Марія є одним з найпопулярніших практично у всіх областях України, то в Донецькій області воно також потрапило до рідкісних.

Як завжди не обійшлося без дивних імен, зазначив міністр юстиції. Серед особливостей О.ЛАВРИНОВИЧ назвав приклади надання дітям російських імен в українському написанні: Владимер, Кірілл, Дмітрій, Артьом, Філіп, Глєб, Альона, Лізавєта.

Крім того, з початку року в Україні були зареєстровані діти, імена яких набувають несподіваного значення в українській мові або незвично пишуться чи звучать. Зокрема, дівчаток нарікали Лілі-ен, Мерседес, Сатанік, Гайналка, Бобі, Деві, Теля, Принцеса, Золушка, хлопчиків Гарріслав, Альоша, Медуля, Сервер, Грант, Лаша-Микита, Алім-Артем, Кіріл-Нелю.

А в Криму дитину, яка народилася на День Святого Валентина, назвали ім’ям давньогрецького бога любові – Ерос.