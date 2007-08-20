Мер Алушти особисто спалив бар ”Робінзон”

Прокурор Криму Віктор ШЕМЧУК порушив кримінальну справу щодо міського голови Алушти Володимира ЩЕРБИНИ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кримської прокуратури, 19 серпня за допомогою важкої техніки і "при безпосередній участі алуштинського мера" було повністю зруйновано, а потім спалено за допомогою пляшок із запальною сумішшю бар «Робінзон» (цей розважальний комплекс знаходився в центрі Алушти, на набережній – УНІАН).

Оскільки в діях Алуштинського міського голови, який перевищив посадові повноваження, вбачаються ознаки злочину, прокурором АРК щодо нього порушено кримінальну справу за статтею 365 ч.3 Кримінального кодексу України (перевищення влади і повноважень, тобто навмисне здійснення дій, що явно перевищують права або повноваження посадовця, якщо вони істотно завадили правам, що охороняється законом, і інтересам окремих громадян, або державним або громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб). За такі дії передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком на від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, активні дії зі знесення бару почали вживатися 15 серпня. За інформацією прокуратури автономії, близько 6.00 15 серпня група осіб із застосуванням важкої будівельної техніки – двох екскаваторів, знищила частину майна розважального закладу «Робінзон». Злочин було здійснено, незважаючи на присутність значної кількості людей, що створювало небезпеку для їхнього життя і здоров`я. Підприємцю було завдано шкоди на суму понад 118 тис. грн. Прокуратурою було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу. Справа для організації досудового слідства була направлена в слідче управління кримського Главку МВС.

Сам мер Алушти в коментарі деяким телеканалам назвав інцидент «вимушеним заходом», оскільки алуштинці, за його словами, втомилися від неспокійного сусідства з баром і навіть були готові влаштувати самосуд.