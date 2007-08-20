Пинзеник прогнозує інфляцію на рівні 14-15%

При збереженні існуючих інфляційних тенденцій інфляція за підсумками 2007 року становитиме 14-15%. Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловив член Блоку Юлії Тимошенко Віктор ПИНЗЕНИК.

Він заявив, що сьогодні влада «прагне переконати в тому, що ціни знижуються», що, на думку В.ПИНЗЕНИКА, говорить про те, що представники цієї влади «не бувають в магазинах і навіть не користуються даними Державного комітету статистики».

В.ПИНЗЕНИК, посилаючись на дані Держкомстату, повідомив, що в середньорічному вимірюванні інфляція за підсумками першого півріччя становить 13,5% (інфляція в липні 2007 року проти липня 2006 року становить 13,5% - УНІАН). При цьому він підкреслив, що прискорення зростання показника інфляції відбулося в період, коли зазвичай відбувається сезонне зниження цього показника.

Також В.ПИНЗЕНИК заявив, що «зростання інфляції - це характерна ознака роботи уряду ЯНУКОВИЧА (прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА - УНІАН)». Так, якщо в липні 2005 року (у 2005 році уряд очолювали спочатку Юлія ТИМОШЕНКО, потім Юрій ЄХАНУРОВ - УНІАН) ціна на зерно збільшилася трохи більше, ніж на 3%, то за підсумками липня 2007 року зростання цін становить 37% (липень 2007 проти липня 2006 року), ціни на масло - на 11% і 17% відповідно.

Крім того, В.ПИНЗЕНИК стверджує, що саме уряд В.ЯНУКОВИЧА в 2004 році створив умови для підвищення цін на м`ясо в наступні періоди.

При цьому він заявив, що зараз уряд намагається «закрити проблему» інфляції шляхом укладання договорів, в першу чергу, з представниками ринку м`яса і ринку паливно-мастильних матеріалів. В.ПИНЗЕНИК вважає, що даний крок не вирішить проблему, а просто відстрочить її рішення.

Серед «рецептів», за допомогою яких діючий уряд міг би боротися з інфляційними тенденціями, В.ПИНЗЕНИК назвав відмову від "безпідставних запозичень" і в першу чергу зовнішніх, відмова від "ручного режиму управління в аграрному секторі" з подальшим створенням оптового ринку аграрної продукції і "найцінніша порада (на думку В.ПИНЗЕНИКА) - уряд повинен був би подати у відставку і припинити мучити народ".

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи зможе Україна вийти на «європейський рівень» інфляції (0,1-0,3% - УНІАН), В.ПИНЗЕНИК сказав, що Україна не тільки може це зробити, але просто має це зробити.

Також, на думку В.ПИНЗЕНИКА, є безпідставними заяви діючого уряду про збільшення темпів зростання економіки, оскільки дані Державного комітету статистики свідчать про «щомісячне зниження показника зростання ВВП».

Кажучи про реформи, проведення яких має забезпечити новий уряд, В.ПИНЗЕНИК зазначив необхідність проведення реформи самої системи влади, «оскільки у нас є ще багато органів, які ні за що не відповідають».