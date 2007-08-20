В Україні буде спека до +39°

Завтра у західних областях України місцями очікуються короткочасні дощі, грози, шквали 15-20 м/с, у Карпатах в окремих районах сильні дощі. На решті території без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західній половині країни вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10м/с. Температура вночі 18-23°, на південному сході до 25°; вдень 30-35°, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями 37-39°; у Карпатах вночі 12-17°, вдень 16-21°.

22-23 серпня утримається спекотна погода з температурою вночі 15-20°, на півдні до 25°, вдень 29-34°, у південній та східній частині 35-38°. Без опадів, лише у західних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

24-25 серпня - у північних, а 25 серпня і у західних областях місцями короткочасні грозові дощі, температура вночі 15-21°, вдень 25-30°. На решті території переважно без опадів, лише 25 серпня у центральних (крім Дніпропетровської) областях окремі короткочасні дощі з грозами, температура вночі 18-24°, вдень 31-36°, 24 серпня у південній частині та східних областях місцями до 39°.

26-28 серпня - без опадів, лише 26 серпня у східній, південній, а вночі і у центральній частині короткочасні дощі, грози. Поступове зниження температури, починаючи з західних та північних областей, вночі до 12-17° (на узбережжі морів до 19-22°), вдень до 21-26°.

29-30 серпня - у західних та північних областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території переважно без опадів, температура вночі 11-17°, на півдні 15-21°; вдень 18-23°, в Криму та Приазов`ї, а 29 серпня у південній та східній частині до 26°.

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 21-23°, вдень 31-33°; по області вночі 18-23°, вдень 30-35°.

22-23 серпня - суха спекотна погода з температурою вночі 15-20°, вдень 29-34°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

24-25 серпня - місцями короткочасні грозові дощі (вночі 24 серпня без опадів). Температура вночі 15-21°, вдень 25-30°.