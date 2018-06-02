Транспортний колапс у Львові: губернатор їздить на маршрутках, городяни ходять пішки

Львівський губернатор півгодини чекав маршрутку, у соцмережах з’явилися відкриті групи «Спасибі меру Садовому за те, що пішки йду додому», під стінами мерії зібрався мітинг, учасники якого пообіцяли, що «сьогодні прийшли з плакатами, а завтра вийдуть з автоматами». Це – реакція на запровадження у Львові нової транспортної схеми.

Львів’яни з жахом очікували запровадження з 1 січня нової транспортної схеми у місті – і не помилилися. Транспортний колапс, який з початку року лихоманить Львів, перевершив всі найсміливіші прогнози песимістів: кількість маршрутів скоротилася, «спальні» райони міста виявилися, фактично, відрізаними від центру міста, щоб дістатися на роботу, доводиться витрачати вдвічі більше часу, при цьому городянам приготували ще й фінансовий «сюрприз»: скасовано більшість прямих маршрутів з одного кінця міста в інший (у такий спосіб автори нововведення буцім-то „розвантажили” центр міста від транспорту), а тому львів’янам не залишається нічого іншого, як здійснювати кілька пересадок, і при цьому замість 2 гривень на проїзд витрачати 4 або ж навіть і 6 гривень в один кінець, щоб дістатися на роботу.

Січневі морози і традиційна ожеледиця на львівських вулицях - все це ще більше «підігріло» настрої львів’ян, які годинами простоюють на зупинках (на маршрутах скоротилася кількість автобусів), або ж вимушені пішки діставатися до роботи, ризикуючи із слизьких тротуарів втрапити до травмпунктів. До слова кажучи, з початку року на львівських вулицях, за даними медиків, вже травмувалося більше двох сотень перехожих!

Львів роками „славився” своїм громадським транспортом: у години пік пасажири штурмували трамваї і „бидловози” (як охрестили маршрутки у Львові через постійну переповненість і непристосованість до пасажирських перевезень) і, смачно обзиваючи один одного, прокладали шлях до омріяного салону ліктями. Виживав (дістався в салон) сильніший, тобто чоловіки і майбутнє нації із студентськими наплічниками. Пенсіонери та жінки гронами „звисали” з підніжок намагаючись втиснутися до середини, поступово „відпадаючи”, щойно водій розпочинав рух, плюючи на техніку безпеки.

Тепер це, завдяки "турботі" львівської влади, вже в минулому. Про пасажирів Львова, як городян, так і гостей міста "подбали". Вони цього не хотіли, але хто ж їх питав. Тепер у Львові запанував здоровий дух у здоровому тілі: нова транспортна мережа згуртувала людей і замість донедавна звичного на зупинках „Корова, ти куди пхаєшся!, або ж „Козел, не сунь свої роги, бо вже місця немає!” - львів’яни дружно і згуртовано на всі заставки лають мера Садового, перевізників, „дурня, який це все придумав” і водіїв маршруток, які стали для пасажирів цапом-відбувайлом. Останні вже навіть не огризаються на закиди пасажирів, після того, як на Водосвяття натовп розлючених львів’ян, який більше години не міг дістатися з центру міста до Сихівського масиву, ледь не перекинув маршрутку, а водієві дебелі чоловіки поривалися натовкти писка за те, що той необачно кинув, що мовляв, „графік руху - то не його головний біль...” Та й фізично львів’яни тепер стають здоровішими і загартованішими – ранкова пробіжка на роботу і пересування містом пішки, поступово охоплюють всі верстви населення. І якщо раніше у центрі міста було – не проїхати, то тепер, важко пройти. Ось такий собі утворився броунівський рух вулицями Львова.

Звично, зі всього вміло користається молодь. Мій син-студент взяв собі за звичку запізнюватися на лекції в університеті, а на мої „наїзди”, з неприхованою іронією пояснює, що доїжджати йому до університету відтепер доводиться з трьома пересадками, а він „не керує графіками транспорту”, який їздить коли хоче. На моє зауваження, мовляв, виходити з дому слід раніше, закидає, що „через чиюсь дурну голову він менше спати не збирається...”, ще й додає, мовляв, викладачі і самі тепер часто запізнюються.

Вірю. Бо сама дістаюся на роботу трьома маршрутками (6 гривень), раніше їхала однією (2 гривні). „До того” – на роботу діставалася за 20 хвилин, „після” – маю приємність милуватися краєвидами рідного Львова або ж пішки (1 год 30 хв швидкого ходу), або ж галопом по зупинках трьох маршрутів (45хв – 1 год).

Львів’яни, звісно, не одесити, але жартувати вміють і з гумором в них також все гаразд. У відповідь на запровадження у Львові нової транспортної схеми вони мобілізувалися у соціальних мережах. У мережах Facebook і Vkontakte з’явились відкриті групи «Спасибі меру Садовому за те, що пішки йду додому», учасники яких діляться інформацією про найбільш проблемні маршрути і жартують над нововведеннями. На стендах зупинок громадського транспорту, де міська влада обіцяла вивішати нові схеми руху громадського транспорту (обіцянки-цяцянки!), талановиті анонімні "прихильники" транспортних нововведень розклеїли саморобні плакати із зображення дупи і навскісним написом: „Нова транспортна система зроблена через дупу». Закордонні туристи тішаться і фотографують.

Минули свята і львів’яни зрозуміли, що мерія не жартує: обіцяні корегування ніхто не вносить, а на гарячий телефон 1580 міської ради додзвонитися все одно, що до небесної канцелярії, тому 17 січня вийшли під стіни мерії на пікет.

Сотні львів’ян, скандуючи гасло «Спасибі меру Садовому за те, що пішки йду додому!», розгорнули плакати з написами: «Авто чиновників - за межі Львова»; «Садовий, буржуйський шут, поверни старий маршрут!»; «Щоб доїхати додому, брати треба компас і карту мати»; «Нова транспортна система зроблена через дупу»; «Садовий, дай 2 гривні на маршрутку»; «Львів’яни - не дурні, дурні -при владі». Протестувальники вимагали повернути стару транспортну схему і щоб до них вийшли „батьки” нового транспортного творіння.

Посадовці мерії з вікон на пікет визирали, але не вийшли. Потупцювавши на морозі, пікетувальники розійшлися, пообіцявши владі через тиждень, тобто сьогодні, знову зібратися біля стін мерії. «Сьогодні ми з плакатами, а завтра з автоматами», - заявила на завершення пікету активістка протестної акції Ярина Волошин.

Схоже, нововведення міської влади дістало не лише пересічних громадян, а й можновладців. Сам губернатор Михайло Костюк почув невдоволений глас народу і навіть особисто проїхався маршрутками, щоб переконатися, які вони, переваги нової транспортної мережі.

„Мандрівка губернатора розпочалася близько 7 ранку у мікрорайоні Рясне-2. Там він сів на маршрутку № 49 і проїхався до приміського вокзалу. Від приміського вокзалу Михайло Костюк мав намір дістатися до вулиці Підвальної, а звідти – до свого робочого місця на Винниченка, 18. Тут він зіткнувся з певними проблемами, оскільки автобуса радіального маршруту 2-а довелося чекати понад півгодини. Потім приїхало дві машини, і Михайло Костюк, сівши в одну з них, дістався на Підвальну. Водій одного з автобусів 2-а своє запізнення пояснив тим, що дорога слизька, а у нього досі літні шини. Ділячись враженнями від мандрівки, голова ОДА зазначив, що йому було «досить приємно, таке враження, ніби повернувся у минуле на 20 років», - ось так зафіксувала мандрівку львівського губернатора його прес-служба.

Щодо творців цього транспортного дива, яке так несподівано впало на голову львів’ян, то депутати з’ясували, що французька фірма «Луїз Бергер», яка виграла ґрант на розробку транспортної схеми у Львові, до львівського проекту ніколи не працювала з міським транспортом.

Коментуючи УНІАН причини, які призвели до транспортного колапсу у Львові, депутат Львівської міської ради Андрій Якимів зазначив, що „проблема є комплексною і спричинена низкою факторів, зокрема, – помилками, які були допущені виконавчою владою в процесі розробки і впровадження нової транспортної системи”.

„Насамперед, величезною помилкою був вибір генпідрядника. Адже французька компанія «Луїс Бергер» не має досвіду роботи у сфері розробки маршрутних систем громадського транспорту. Досі компанія працювала виключно з проектуванням залізничних доріг, автострад, мостів, про що йдеться на її офіційній сторінці”, - наголосив депутат.

Також, він вважає помилкою неграмотну інформаційну кампанію серед мешканців міста.

„Інформація про нововведення була розповсюджена запізно і в недостатньому обсязі. На мою думку, варто було провести декілька фахових і громадських слухань, запроваджувати систему поступово або ж провести експеримент заздалегідь - до введення системи у дію, щоб мешканці могли висловити свої зауваження і побажання. Те, що зробила влада міста – це просто вершина халатності і некомпетентності”, - переконаний Андрій Якимів.

Він також наголосив, що тендерна процедура для перевізників була проведена непрофесійно, а сам тендер відбувся за три дні до введення системи – 28 грудня 2011 року. Через поспіх компанії-перевізники виявилися не готовими до роботи, а організатори тендеру не провели грамотної перевірки потенційних перевізників. Переможцями стали компанії: ЛК АТП-1, АТП - 14630, ТзОВ «Міра і К», ТзОВ «Фіакр Львів». Як наслідок, 1 січня 2012 року на вулиці Львова не виїхали більшість машин. Про нові і добротні машини зараз і мови не ведеться. Перевізники прямо заявляють, що при вартості проїзду 2 гривні, не можна говорити про оновлення рухомого складу. Таким чином управління транспорту і зв’язку постфактум виявляє і виправляє проблеми та недоліки, хоча це мало бути зроблено вже давно – ще до впровадження нової транспортної системи.

„Нова система діє вже три тижні, а її недоліки досі не виправлено. Гарячі лінії, на які львів’янам пропонують звертатися зі своїми зауваженнями, не працюють. З 21 січня транспортна система мала бути виправлена, але мешканці знову не отримують про це інформації. Зокрема я, як депутат Львівської міської ради, через Інтернет отримав повідомлення про внесені зміни у цю транспортну схему. Тобто керівництво управління транспорту і зв’язку, очевидно, думає, що достатньо просто помістити інформацію на сторінці Львівської міської ради, і це навіть попри те, що багато львів’ян не мають доступу до Інтернету. «Гарячі» телефонні лінії практично не працюють. А влада не реагує на критику мешканців і робить все по-своєму. Таким чином через неграмотність, нефаховість і халатність виконавчої влади Львів з початку року живе в хаосі, а страждають від цього пересічні мешканці”, - ось так розцінює депутат Львівської міської ради нову транспортну схему Львова.

Сьогодні львів‘яни знову вийдуть масовим пікетом під стіни міської ради вимагати повернення старої схеми руху транспорту, однак, чи прислухається до пересічних пасажирів влада, яка маршрутками не послуговується, – час покаже.

Учорашня заява львівських перевізників, передана у ЗМІ, в якій вони вибачаються перед львів’янами, залишає мало надій на те, що на Львів - перлину Європи і місто, яке приймає Євро-2012, таки осяє суперова транспортна ера, коли маршрутки будуть їздити згідно графіку, а щоб дістатися до центру міста, не треба буде послуговуватися кількома видами транспорту.

„Визнаємо, що процес запровадження реформи був суттєво утруднений і приніс чимало незручностей мешканцям та гостям Львова. Це спричинено як масштабом змін, так і тимчасовою неузгодженістю дій між перевізниками та міським управління транспорту. Ми просимо вибачення у львів`ян та гостей міста за усі незручності, пов`язані з запровадженням реформи. Реформи - це завжди тимчасові незручності на початку. Однак, кінцева мета - якісні послуги, які заслуговують львів`яни”, - ось таку заяву „з повагою та розумінням” оприлюднили перевізники міста Львова.

І все ж Львів не втрачає надію на вирішення транспортного колапсу. „Contra spem spero!”, - як казала Леся Українка.

Ксенія Нестеренко, власкор УНІАН у Львові