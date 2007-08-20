«Сегодня» хоче ”збити” з Турчинова 1 гривню

Сьогодні видавець газети «Сегодня» ЗАТ «Сьогодні мультимедіа» подав позов до Шевченківського районного суду столиці до Олександра ТУРЧИНОВА і Блоку Юлії Тимошенко.

Про це повідомляється на сайті «Сегодня».

«Сьогодні мультимедіа» вимагає спростувати поширену О.ТУРЧИНОВИМ інформацію про друк у видавництві газети плакатів з негативною інформацією, спрямованою проти лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, і принести колективу ЗАТ свої вибачення.

Наголошується, що інформація, поширена О.ТУРЧИНОВИМ, є «брехливою, зачіпає честь і завдає шкоди діловій репутації видання «Сегодня».

Видавництво вимагає в своєму позові, щоб БЮТ організував прес-конференцію, на якій О.ТУРЧИНОВ спростував би поширену ним інформацію і вибачився. «Сегодня» вимагає також відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 грн.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня на прес-конференції один з лідерів Блоку Юлії Тимошенко О.ТУРЧИНОВ продемонстрував плакати з негативною інформацією, спрямованою проти лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, заявивши при цьому, що вищезгадані плакати нібито друкуються «на вулиці Борщагівська, 152-б, у видавництві газеті «Сегодня».

Того ж дня видавець газети «Сегодня» ЗАТ «Сьогодні Мультимедіа» спростував заяву О.ТУРЧИНОВА про друк у видавництві газети таких плакатів.

«Сегодня» не виготовляла плакатів, які показував ТУРЧИНОВ», - заявив головний редактор газети Ігор ГУЖВА.

У свою чергу директор друкарні ЗАТ «Сьогодні Мультимедіа», де друкується газета «Сегодня», Олександр ВЕЛИЧКО запевнив, що друкарня газети "Сегодня" має в своєму розпорядженні устаткування, яке друкує лише газети з використанням тільки газетного паперу. Інші поліграфічні технології, які дозволяють друкувати плакати, листівки, буклети тощо, у друкарні відсутні.