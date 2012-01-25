ДАІ просить не виїжджати власним автотранспортом

Державтоінспекція столиці звертається до киян і гостей міста зважати на складні погодні умови і, за можливістю, не виїжджати на власному автотранспорті.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва.

Якщо ж є така необхідність, зазначають в ДАІ, то потрібно неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху і не залишати автомобілі на узбіччі. Адже машини, які залишені на столичних вулицях, створюють перешкоди комунальним службам, котрі прибирають сніг. Подекуди снігоприбиральна техніка не може проїхати між припаркованими аби як транспортними засобами. Як зазначили в ДАІ, автолюбителів, які ігноруватимуть правила паркування, інспектори Державтоінспекції, згідно з чинним законодавством, притягуватимуть до адміністративної відповідальності.

Штраф за стоянку в недозволених місцях становить 255–340 гривень, нагадали в ДАІ.

Столична ДАІ звертається до учасників дорожнього руху з проханням надавати інформацію на телефон гарячої лінії 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово) у випадках виникнення конфліктних ситуацій на дорозі, а також у всіх випадках, коли ДАІ може надати допомогу. Крім того розпочав працювати телефон для СМС повідомлень: (063) 768-20-20.