Міліція затримала підозрюваного у пограбуванні церкви

Співробітники міліції затримали підозрюваного, який 14 січня 2012 року пограбував приміщення церкви «Ікони Божої Матері всіх скорботних радосте», розташованої в місті Вінниці по вулиці Смирнова.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Тоді з церкви було викрадено срібні натільні хрестики, ланцюжки, браслети, кулони та «Євангеліє» у срібному художньому обрамленні.

Підозрюваний був затриманий, коли він намагався викрасти з вітрини одного з магазинів міста мобільний телефон

Під час розмови 34-річний затриманий зізнався у скоєнні шахрайства та крадіжки з церкви, розташованої у Староміському районі Вінниці. При огляді помешкання затриманого міліція виявила 41 одиницю викрадених з церкви срібних виробів. «Євангеліє» зловмисник збув за 900 гривень своєму знайомому.

Підозрюваний, який має залежність від наркотиків, раніше відбував покарання за скоєння крадіжок.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (грабіж), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.