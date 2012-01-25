Виробники питної води об'єдналися

В Україні створено Асоціацію виробників мінеральних і питних вод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції в Києві почесний президент асоціації, професор і доктор медичних наук Тетяна СТРИКАЛЕНКО.

За її словами, мета створення асоціації - впровадження і підтримка високих стандартів якості видобутку і виробництва природної води. «Сьогодні перед Асоціацією виробників мінеральних і питних вод України стоять два основні завдання: забезпечувати впровадження світових стандартів якості шляхом розробки методичної бази для гравців ринку і підтримка постійної дискусії і співпраці між ними, а також захищати інтереси компаній галузі на рівні законодавчих і регулюючих органів», - сказала Т.СТРИКАЛЕНКО.

Вона відзначила, що про своє бажання вступити в асоціацію вже заявили такі компанії, як «IDS Груп Україна» і «Кока-Кола Україна Лімітед».

За словами Т.СТРИКАЛЕНКО, Асоціація виробників мінеральних і питних вод України є членом Європейської федерації бутильованих вод (EFBW) і Європейської Бізнес Асоціації (EBA).