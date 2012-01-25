Євангельські християни: відбувається деградація суспільства

Представники євангельських релігійних конфесій в Україні наголошують на необхідності підвищення ролі церков всіх спрямувань у покращанні моральних якостей суспільства.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили старший єпископ Союзу Церков християн віри євангельської (п'ятидесятників) Михайло ПАНОЧКО, єпископ Асоціації місіонерських церков євангельських християн України, головуючий у РЄПЦУ Василь ДАВИДЮК та голова духовно-консультативної ради Союзу євангельських християн-баптистів України Григорій КОМЕНДАНТ.

"Відбувається деградація суспільства, і хто врятує? Верховна Рада цим не займається. Державний бюджет про це не думає. Ця сфера залишена для всіх християнських церков України - католицьких, православних і євангельсько-протестантських", - сказав М.ПАНОЧКО.

Проте, на його думку, суспільство також має опікуватися своїм "здоров'ям". "На першому місці не тіло, не економіка, не політика. На першому місці - духовна суть людини, моральне здоров'я, з якого починаються всі успішні речі в житті. Здорова мораль дасть здорового політика, здорового бізнесмена, здорового лікаря і журналіста, який не буде годувати всяким брудом наше втомлене змучене суспільство", - додав він.

У свою чергу В.ДАВИДЮК нагадав, що представники євангельських церков у 2010 році заявили про неприпустимість втягування релігійних конфесій у політику. "Ніяка влада не може дати людям добра, якщо вона не буде керуватися Божим законом, Божим принципом, і тому ми скеровуємо людей, щоб вони голосували за тих людей, які мають біблійні принципи, які мають мораль і за нею живуть. Тому ми не голосуємо за якісь партії, блоки, ми говоримо людям, щоб вони голосували саме за таких моральних людей", - зазначив єпископ Асоціації місіонерських церков євангельських християн України, головуючий у РЄПЦУ.

"Україні слід докладати зусиль для морального відновлення, бо інакше сучасні кризові явища можуть значно погіршитися", - додав Г.КОМЕНДАНТ.

У свою чергу виконавчий директор Інституту релігійної свободи Максим ВАСІН повідомив, що в Україні щороку зростає кількість протестантських громад. "На початок 2011 року кількість протестантських громад в Україні становила 8 734 з 34,4 тисячі релігійних громад загалом. Тобто у відсотковому вимірі це становить понад чверть віруючих", - уточнив експерт.