Пластикові пакети вже за рік потраплять під заборону?

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства пропонує з 1 січня 2013 року заборонити виробництво, використання, ввезення і платне або безплатне розповсюдження на території України полімерних пакетів об`ємом менше 20 л з товщиною плівки менше 0,025 мм (окрім полімерних пакетів, які розкладаються).

Про це йдеться в законопроекті “Про обмеження виробництва, використання, ввезення і розповсюдження в Україні полімерних пакетів”, розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з документом, мета законопроекту — забезпечити безперебійне функціонування інженерних мереж житлово-комунального господарства, поліпшення стану благоустрою.

Законопроектом пропонується встановити, що винні в порушенні вимог цього закону особи несуть відповідальність відповідно до законодавства.