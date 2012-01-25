Асфальт може провалитися в будь-якому місці Києва

У Києві багато місць, де може статися провал асфальту. У всьому винні зношені мережі, під якими утворюються порожнечі. Про це газеті "Сегодня" розповіли науковці.

"Проблеми є на Теліги, на Щербакова, на 40-річчя Жовтня, біля Лаври", - сказав заввідділом інженерної геології Інституту геології НАН України Михайло Демчишин.

Зі свого боку, перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак запевнив, що під час морозів "Київенерго" проведе обстеження труб.

"Ці пристрої покажуть найменші витоки, і будемо усувати. А в 1,5-кілометровій зоні НСК цього року встановимо датчики, які подадуть сигнал за найменшого витоку, поки вода ще не розмила яму", - зазначив чиновник.

За даними "Київводоканалу", зараз повністю зношені 20% мереж.

Нагадаємо, вранці, 24 січня, у Святошинському районі столиці під асфальт провалився легковик.

За словами очевидців, інцидент стався через те, що прорвало водогін і вода підмила асфальт під тим місцем, де стояла машина.