Одещину тероризують дикі кабани. Тварини атакують сільгоспугіддя північно-західної частини області, повідомляє ТСН. Фермери бідкаються: вепри нівечать озимину, яка цьогоріч і так постраждала через відсутність опадів, а інколи у пошуках їжі забрідають і в населені пункти. Люди готові братися за рушниці навіть попри великі штрафи за вбиту тварину.

На полі, де донедавна росло елітне зерно, наче бомба вибухнула, бідкаються фермери. Майже всю озимину поїли вепри. Люди сподівалися зібрати хороший урожай. Посіви пережили посуху, але не витримали зубів хижака.

Аграрії підрахували, що лише на озимині втратили понад двісті тисяч гривень. Фермери звинуватили у недбальстві єгерів, які працюють у місцевому заповіднику. Мовляв, ті недогледіли за своїми тваринами. Але припускають, що навіть через суд грошей за понівечений урожай не отримають. У Великомихайлівському лісгоспі, до якого входить заповідник, пояснюють: у лісі для вепрів установили годівниці і двічі на тиждень підвозять тваринам їжу. "Осінь була тепла, - пояснює мисливствознавець Олександр Логінов. - Морозів не було, погодні умови були чудові. В основному, свині виходять в такі погодні умови на поля тому, що земля м`яка, починають рити землю, шукають корінці, там жучки всеможливі для харчування, хоча і кукурудзи для них вистачає".

У лісгоспі підозрюють, що поживитися на поля можуть приходити кабани з іншого лісу.

"Наші угіддя граничать з Придністров`ям, - розказує директор Великомихайлівського держлісгоспу Михайло Дядюк. - Якщо там проводять полювання або немає кормової бази, то вони мігрують. І якщо у нас ми робимо підкормку, то дикі тварини звикають. Одні і ті ж приходять на одну площадку, чужоземців вони відбивають, і ті, які шукають собі корм, вони можуть виходити на поля".

Щоби відганяти кабанів, єгері вирішили лякати їх сиренами і світлом. А фермерам радять посадити уздовж лісу рослини, які вепри не їдять. За кілька тижнів у лісгоспі перерахують кабанів. І якщо їх буде більше норми, дозволять мисливцям полювати.