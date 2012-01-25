Під Одесою жорстоко вбили завідуючу пошти

У селі Миколаївка Овідіопольського району Одеської області пограбовано відділення пошти, вбито 49-річну завідуючу відділенням.

Про це повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Одеській області.

«Трагедія сталася в той момент, коли дві співробітниці поштового відділення пішли розносити пошту, пенсії, дитячі виплати, а завідуюча залишилася на робочому місці, - уточнив керівник Відділу зв`язків із громадськістю Володимир ШАБЛІЄНКО. – Зловмисником або зловмисниками завдано їй декілька смертельних ударів по голові залізним предметом».

Поштове відділення в Миколаївці не охоронялося, хоча через нього й проходили великі суми.

«Скільки грошей забрали з каси, поки говорити зарано – проводиться ревізія», - зазначив В.ШАБЛІЄНКО.

Спеціальна слідчо-оперативна група проводить розшукові заходи з метою затримання злочинця або злочинців.