У Лук'янівському СІЗО молодий хлопець помер у конвульсіях?
10:56, 25 січня 2012Суспільство
5826 0
"Медперсонал заглядав у вікно і сміявся"
У четвер вночі у камері Лук`янівського СІЗО помер 21-річний хлопець.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст ТВІ Костянтин Усов.
Ім`я та прізвище поки не встановлені.
"Людина, чия вина не була підтверджена жодним судом, 40 хвилин лежала на підлозі в конвульсіях", - повідомив Усов.
"На безкінечні крики співкамерників про допомогу, п`яний медперсонал тюрми тільки заглядав у вікно-кормушки та сміявся", - додав він.
За словами журналіста, ув`язнений, не отримавши допомоги, помер.
"Зараз мої джерела в адміністрації СІЗО повідомляють, що ухвалено рішення фабрикувати документи про смертельне ураження електричним струмом", - підсумував Усов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter