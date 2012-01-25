Дев'ятирічна дівчинка винесла з палаючого будинку десятимісячну сестру

В райцентрі Балта на Одещині дев`ятирічна дівчинка винесла з палаючого будинку свою десятимісячну сестру.

За інформацією «Подробности-ТВ», пожежа спалахнула, коли дівчатка були вдома самі. Мати пішла на вокзал отримувати передачу, а бабуся була в сусідки.

Як розповів інспектор Балтського райвідділу Головного управління державної техногенної безпеки в Одеській обл. Сергій АНТОНОВ, «коли ми приїхали, вони вже були у сусідів. Ми ліквідували пожежу, і зараз проводиться розслідування».

Вогонь пошкодив кухню та коридор, але дві житлові кімнати вдалося врятувати. Попередня причина пожежі - коротке замикання електропроводки.