99% рекомендацій Ради Європи до проекту КПК враховані

Проект Кримінально-процесуального кодексу, внесений Президентом, відповідає європейським стандартам у сфері кримінальної юстиції і заснований на принципах Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Про це на круглому столі, присвяченому обговоренню проекту КПК, заявив глава офісу Ради Європи в Україні Владімір Рістовскі.

«Я можу покластися на слова наших експертів у тому, що на сьогодні 99% наших рекомендацій були враховані ... Так що ми позитивно оцінюємо розробку цього документа і його наступне прийняття, - сказав він. - Що стосується недоліків, зазначених в ході дискусії, то вони можуть бути усунені найближчим часом».

На думку пана Рістовскі, наступним кроком має стати подолання корупції: «Сподіваюся, об`єднані зусилля міжнародного співтовариства, співпраця з міжнародними організаціями допоможуть у здійсненні адекватних реформ в Україні та подоланні корупції. Безумовно, це потребуватиме проведення нових реформ, зокрема реформи системи державного управління».