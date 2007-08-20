Вогонь на острові Хортиця гасили 17 пожежних машин

На території Національного заповідника "Острів Хортиця" (м. Запоріжжя) сьогодні 17 пожежних машин більш 3-х годин гасили лісову пожежу.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, повідомлення про пожежу на острові Хортиця надійшло на "01" сьогодні об 11.20.

"Виїхавши на виклик, пожежники встановили, що вогнем охоплені лісові масиви, що розташовані в безпосередній близькості від житлового селища "Лісництво" і санаторіїв-профілакторіїв підприємств "Запоріжсталь" і "ЗАлК", тому всі сили рятувальників були кинуті на те, щоб забезпечити безпеку людей, які перебували там”, - повідомили в МНС.

Реалізації цього завдання і забезпеченню локалізації пожежі перешкоджали пориви вітру, швидкість якого досягала 15-20 м/с і відсутність в районі пожежі стаціонарних джерел поповнення води.

"Через вітер вогонь розповсюджувався з великою швидкістю, у зв`язку з чим для гасіння вогню було задіяно 17 пожежних машин і 12 одиниць допоміжної техніки", - повідомили в МНС, зазначивши, що, проте, "локалізувати і погасити пожежу вдалося лише за більш як 3 години після надходження повідомлення".

Зараз встановлюються розмір завданої Національному заповіднику шкоди і загальна площа постраждалої від вогню території, яка, за словами рятувальників, обчислюватиметься в гектарах.

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем: незагашений недопалок або багаття.